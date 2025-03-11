Первый электромобиль Lamborghini получит установку мощностью 2000 л.с.

Новинка итальянского бренда будет создана по мотивам концепта Lanzador. Ожидается, что презентация модели пройдёт до конца текущего десятилетия.

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Входящая в состав концерна Volkswagen марка Lamborghini ранее включила в свою стратегию развития планы по «озеленению» модельного ряда. Одним из важнейших пунктов является разработка и выпуск первого в истории бренда серийного электромобиля. При этом изначально предполагалось, что такая новинка дебютирует в 2028 году, однако сейчас в компании отмечают, что товарный вариант будет готов к 2030-му.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, роль «зелёного» первенца Lamborghini исполнит кросс-купе Lanzador, которое будет создано по мотивам одноимённого концепта. Напомним, итальянская марка представила шоу-кар летом 2023 года, его дебют приурочили к автомобильной неделе в Монтерее (штат Калифорния, США). Речь идёт о трёхдверном купеобразном SUV, рассчитанном на четырёх седоков. У электромобиля есть пара багажников: за вторым рядом сидений, а также под капотом (второй – с шестиугольным периметром, в него помещается три сумки фирменного пошива).

Сейчас стали известны некоторые подробности о начинке серийной версии первого электромобиля Lamborghini. Как сообщает британский Autocar со ссылкой на главу концерна Volkswagen Оливера Блюма, Lanzador получит силовую установку, совокупная максимальная мощность которой может составить до 2000 л.с. Информации о количестве электромоторов, а также о крутящем моменте пока нет.

По словам Оливера Блюма, будущая новинка Lamborghini будет использовать 980-вольтовую архитектуру. Отметим, актуальные «электрички» оснащаются либо 400-, либо 800-вольтовой архитектурой (обеспечивает в том числе более быструю зарядку тяговой батареи); кроме того, есть ряд китайских моделей, к примеру, Nio ET9, у которых 900-вольтовая архитектура.

Стоит напомнить о том, что концептуальный вариант кросс-купе имел полный привод, то есть электромоторы у него были установлены на обеих осях. Их совокупная отдача превышала 1341 л.с. При этом в компании не поделились сведениями ни о ёмкости тяговой батареи, ни о запасе хода на одной зарядке.

Глава концерна Volkswagen подтвердил изданию, что выпуск первого электромобиля Lamborghini будет налажен на заводе марки в итальянской коммуне Сант-Агата-Болоньезе. При этом Оливер Блюм не уточнил, где будут производиться батареи, положенные серийному «зелёному» кроссоверу Lanzador.

В Lamborghini не забывают и о гибридах. Так, в августе 2024 года компания рассекретила спорткар, получивший название Temerario: он пришёл на смену Huracan. Напомним, в состав его установки входит новый двигатель V8, который работает в тандеме с тремя электромоторами.