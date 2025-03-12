Tank 700 получит салон в духе LiXiang

Китайские фотошпионы подловили прототип флагмана Great Wall с другим интерьером. Информационно-развлекательный комплекс ждёт глубокая трансформация: от одиночного тачскрина с физическими «горячими» клавишами откажутся в пользу широкоформатного составного экрана в духе гибридов LiXiang. Также поменяется руль, под него «переедет» селектор трансмиссии, переделают центральный тоннель.

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Похоже папарацци подловили ранний прототип обновлённого Tank 700, и дизайнеры ещё могут переделать и переднюю панель, и интерфейс управления климатом. Но основные «фишки» модернизированного внедорожника уже понятны. Ещё одним новшеством станет гибридная система Hi4-Z без механической связи между осями: на «младшем» Tank 500 силовая установка развивает 972 лошадиные силы!

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Любопытно, что у прототипа Tank 700 нашлись детали от обновлённого «трёхсотого»: у самого доступного внедорожника позаимствовали руль, подрулевой селектор трансмиссии, а также блок центрального тоннеля с беспроводной зарядкой. Возможно, Great Wall использовал детали в качестве временных решений. Однако китайские инсайдеры полагают, что флагман обновят уже в этом году.

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В России Tank 700 доступен в бензиновом и гибридном (Hi4-T) вариантах, поэтому мимо нашего рынка обновлённый внедорожник не пройдёт. Сейчас «семисотый» является самой дорогой моделью в линейке Great Wall и стоит от 9,5 до 12,5 миллиона рублей без учёта спецпредложений.