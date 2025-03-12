Cariad и Renault объявили о сокращениях

Дочернее предприятие концерна Volkswagen по разработке программного обеспечения Cariad запланировало сокращение 1 600 сотрудников до конца этого года. На данный момент в Cariad работают 5 900 человек. Таким образом, мера коснётся почти 30% работников. Речь о сотрудниках четырёх основных филиалов компании в Берлине, Вольфсбурге, Ингольштадте и Мёнсхайме.

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В Renault Group сокращение не такое масштабное. Там будут уволены 300 рабочих завода по производству фургонов в Сандувиле в Нормандии. Причина — снижение спроса на коммерческие автомобили в Европе на фоне растущей экономической нестабильности.

На предприятии работают 1 700 постоянных штатных сотрудников и 600 временных. Сокращение коснётся временных сотрудников, которым не продлят контракты по истечении их срока действия.

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В январе компания заявила, что не будет продлевать 700 временных рабочих мест на другом заводе по производству фургонов в Мозеле. Ранее председатель правления Renault Жан-Доминик Сенар заявил, что начало года было «немного трудным» для коммерческого транспорта.