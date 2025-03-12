Австралийца лишили прав на 92 года

Пожилой австралиец был лишён прав почти на 100 лет, но нарушил запрет и попался. Патрульная служба австралийского города Батерст 9 марта остановила серебристый Subaru 73-летнего автолюбителя для выборочного теста на алкоголь. Тут стоит сказать, что городок этот небольшой, и именно поэтому полицейские быстро узнали водителя, который в этом году был лишён прав на 92 года. Таким образом ему было запрещено водить машину до 2117 года.

© Quto.ru

Водителя арестовали и доставили в городской полицейский участок, где ему предъявили обвинение в вождении без прав и вручили уведомление о конфискации номерного знака. В освобождении под залог ему было отказано.

Согласно законодательству Нового Южного Уэльса, наказание за вождение с дисквалифицированными, аннулированными, приостановленными или отклонёнными правами составляет до шести месяцев тюрьмы, штраф в размере 3 300 австралийских долларов (почти 180 тысяч рублей) и до шести дополнительных месяцев лишения прав за первое нарушение.

Как лишиться прав за пьянку, даже будучи трезвым

В случае повторного нарушения штраф увеличивается до 5 500 австралийских долларов (почти 300 тысяч рублей), тюремный срок — до года, а также ещё один год лишения прав.