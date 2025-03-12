В России продают новые Skoda Kamiq

Как выяснила "Российская газета" в ходе мониторинга классифайдов, в РФ начались продажи новых Skoda Kamiq.

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Так, на данный момент для покупки доступны два автомобиля. Один стоит 3 300 000 рублей, а второй - 3 340 000 рублей.

Под капотом кроссоверов 1,6 литровый агрегат TSI мощностью 116 лошадиных сил. Коробка передач - семиступенчатый "робот", привод - передний. Судя по всему, такие "Камики" приехали к нам из Казахстане, при этом в объявлении почему-то указано, что это чешская сборка.

У одной из машин комплектация Style. В нее входят следующие опции: круиз-контроль, задние датчики парковки, система бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy, комбинированная обивка сиденья с электроприводом водительского сидения, многофункциональное рулевое колесо, светодиодные фары, климат-контроль, обогрев передних сидений, камера заднего вида, система Smart link + (Android Auto, Apple CarPlay).

У второй - Monte Carlo. Среди особенностей - спортивные акценты, подсветка салона, черные зеркала и диски, а также красная прострочка.

В Казахстане Skoda Kamiq стоит от 12 990 000 тенге. В пересчете на рубли это 2 208 000.

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