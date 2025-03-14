Продажи новых китайских автомобилей в России за два месяца 2025 года упали на 17%, до 91 тыс. единиц, а их доля на рынке снились с почти 60% до 54,5% в годовом выражении, подсчитали для ТАСС в "Автостате".

"По данным агентства "Автостат", за два месяца 2025 года в России была продана 91 тыс. новых легковых автомобилей китайских марок. Это на 17% меньше, чем в январе - феврале прошлого года", - отметили в агентстве.

Эксперты при этом указали, что на долю "китайцев" за отчетный период пришлось 54,5% от общего объема российского рынка. "Между тем год назад этот показатель составлял 59,5%", - рассказали в "Автостате".

Лидером продаж остается Haval с результатом 21,4 тыс. единиц. На втором месте - Chery (17,3 тыс.), на третьем - Geely (11,3 тыс.). В топ-5 также вошли Changan и Omoda (9,5 тыс. и 4,4 тыс. шт. соответственно).

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В модельном рейтинге первое место занял Haval Jolion (7,9 тыс.), на второй строчке - Chery Tiggo 7 Pro Max (7,7 тыс.), а на третьей - Chery Tiggo 4 Pro (4,9 тыс.). В топ-5 также вошли Geely Monjaro и Changan CS55 Plus/UNI-S, продажи которых остались на одном уровне 4,2 тыс. единиц.