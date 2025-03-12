Премиальный электрический кроссовер Lexus RZ обновили

Среднеразмерный премиальный электрический кроссовер Lexus RZ обновился синхронно с родственным Toyota bZ4X, но у Лексуса есть свои технические особенности.

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Lexus RZ дебютировал в 2022 году как премиальный родственник Toyota bZ4X, в основе обоих кроссоверов лежит модульная платформа e-TNGA, получившаяся слишком дорогой, что стало причиной слабых продаж. Главным рынком для Lexus традиционно являются США: здесь кроссовер RZ в прошлом году, по данным компании Toyota, разошёлся тиражом 9697 шт. (+80% по сравнению с продажами в 2023 году), продажи Lexus RZ в Европе в 2024 году, по данным JATO Dynamics, составили 3819 шт. (+113%). Рост продаж, конечно, впечатляет, но абсолютные цифры пока очень скромные. Обновление должно повысить привлекательность Lexus RZ и расширить его клиентскую базу, ведь в гамме впервые появилась спортивная версия F Sport.

Но сначала скажем об общих обновках. Кузов Lexus RZ никак не изменился внешне, но стал жёстче благодаря добавлению распорок и усилителей в корме и на передке в районе радиатора. Значительно улучшена шумоизоляция: дополнительные звукопоглощающие панели появились в районе пола, в дверях и в багажнике. Подвеска (передняя — типа McPherson, задняя — на двойных поперечных рычагах) перенастроена для достижения лучшего баланса управляемости и комфорта. Ключевые размеры Lexus RZ прежние: габаритная длина — 4805 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1635 мм, колёсная база — 2850 мм.

Руль по проводам был анонсирован для Lexus RZ в виде опции ещё во время премьеры, но до покупателей он пока так и не добрался — кроссовер с таким рулём (точнее, со сплюснутым штурвалом вместо традиционного круглого руля) дали протестировать журналистам, они его раскритиковали за излишнюю чувствительность, после чего система Steer-by-Wire была отправлена на доработку. К обновлению её, наконец, «допилили»: максимальный угол поворота штурвала увеличен и теперь составляет 200 градусов, обратная связь стала более естественной, исчезла нервозность и скачки в усилии при изменении скорости — в общем, всё стало работать так, как надо.

Другие новшества в салоне — это более экологически чистые материалы отделки, на 30% состоящие из растительного сырья. В обивке дверных карт применена лазерная перфорация, через точно вырезанные дырочки струится красивый узор светодиодной подсветки. У панорамной стеклянной крыши теперь можно регулировать степень прозрачности. Версия F Sport, которой прежде в гамме не было, имеет модифицированные передние сиденья с развитой боковой поддержкой, алюминиевые накладки на педалях, более пухлый обод руля/штурвала и контрастную синюю прострочку обивки.

Силовые установки комплексно модернизированы, в том числе в части управляющего софта, новые алгоритмы внесли свою лепту в увеличение пробега на одной зарядке. Ёмкость батареи у всех версий за счёт дополнительных ячеек теперь составляет 76,96 кВт·ч (раньше было 71,4 кВт·ч). Мощность бортового зарядного устройства выросла с 11 до 22 кВт.

Базовая одномоторная переднеприводная версия по-прежнему называется RZ 350e, но максимальная отдача электромотора увеличена с 204 л.с. и 265 Нм до 227 л.с. и 269 Нм (в европейском пресс-релизе указана мощность 224 л.с.), время разгона до 100 км/ч сократилось с 8,0 до 7,5 с. Максимальный запас хода на одной зарядке вырос с 479 до 575 км по циклу WLTP, но он пока не сертифицирован.

Полноприводная двухмоторная версия теперь называется RZ 500e (раньше называлась RZ 450e). Передний электромотор здесь такой же, как на версии RZ 350e, а задний имеет такие же характеристики, как передний, максимальная совокупная мощность силовой установки — 380 л.с. (у RZ 450e — 313 л.с.). Первую «сотню» RZ 500e набирает за 4,6 с (RZ 450e — за 5,3 с), расчётный запас хода на одной зарядке — 500 км по циклу WLTP (у RZ 450e максимум 440 км). Допустимая масса буксируемого прицепа у двухмоторной версии увеличилась с 750 до 1500 кг.

Спортивный Lexus RZ 550e F Sport оснащён двухмоторной силовой установкой, пиковая мощность которой поднята до 408 л.с., до 100 км/ч такой кроссовер разгоняется за 4,4 с, расчётный запас хода на одной зарядке — 450 км по циклу WLTP.

Lexus RZ 550e F Sport имеет более агрессивный по сравнению с другими версиями внешний декор, в том числе дополнительный нижний спойлер на багажной двери. Спортивному кроссоверу также же положены уникальные 20-дюймовые колёса с аэродинамическими щитками и более жёсткие настройки подвески. Но главная особенность версии F Sport — это система Interactive Manual Drive, представляющая собой имитатор ручной 8-ступенчатой коробки передач. Виртуальные ступени переключаются подрулевыми лепестками, причём переключения сопровождаются искусственными подвываниями электромоторов, а их мощность и крутящий момент на каждой ступени высчитываются с учётом запрограммированного виртуального передаточного числа. Практической пользы от системы Interactive Manual Drive немного, но можно подёргать машину на пустынном серпантине, чтобы пассажиры поскорее дошли до зелёного состояния.

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В Европе продажи обновлённого Lexus RZ начнутся ближайшей осенью, цены пока не объявлены. Когда обновлённый Lexus RZ доберётся до США, пока неизвестно. Между тем все версии этого кроссовера производятся только в Японии.