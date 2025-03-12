УАЗ сообщил об изменении цен на автомобили: значительно ниже инфляции
Генеральный директор УАЗ Алексей Спирин в интервью газете "Известия" рассказал, как изменились цены на автомобили бренда в прошлом году.
По словам Спирина, корректировка произошла в пределах 6%, что значительно ниже темпов инфляции.
"Мы стремимся активно сокращать собственные издержки, чтобы не перекладывать эти расходы на потребителя. Могу с уверенностью сказать, что на данный момент УАЗ остается наиболее доступным продуктом в своем сегменте", - заявил Алексей Спирин.
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Ранее "РГ" рассказывала, что продажи УАЗ выросли в феврале, бестселлером по-прежнему остаётся "Буханка".