УАЗ сообщил об изменении цен на автомобили

Генеральный директор УАЗ Алексей Спирин в интервью газете "Известия" рассказал, как изменились цены на автомобили бренда в прошлом году.

© Пресс-служба УАЗа

По словам Спирина, корректировка произошла в пределах 6%, что значительно ниже темпов инфляции.

"Мы стремимся активно сокращать собственные издержки, чтобы не перекладывать эти расходы на потребителя. Могу с уверенностью сказать, что на данный момент УАЗ остается наиболее доступным продуктом в своем сегменте", - заявил Алексей Спирин.

С 18 лет и без стажа: каршеринг стал ещё доступнее

Ранее "РГ" рассказывала, что продажи УАЗ выросли в феврале, бестселлером по-прежнему остаётся "Буханка".