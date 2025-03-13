В РФ хотят ввести обязательный техосмотр перед продажей авто

В России активно обсуждается ужесточение правил, касающихся перепродажи подержанных автомобилей. Согласно имеющейся информации, Министерство промышленности и торговли разрабатывает законопроект, который предполагает введение обязательной технической диагностики для машин с пробегом, продаваемых частными лицами.

Планируется, что такая проверка будет проводиться либо в авторизованных дилерских центрах, либо на сертифицированных станциях технического обслуживания. Инициаторы законопроекта считают, что подобные меры помогут сократить количество неисправных автомобилей на дорогах, повысить уровень безопасности дорожного движения и снизить риск аварий. Об этом сообщает издание «Газета.Ru», ссылаясь на заявление главы дилерской сети «Рольф» Светланы Виноградовой.

По данным, приведенным представителем дилерской сети, в прошлом году россияне продали около шести миллионов подержанных автомобилей. При этом только 25% из них были реализованы через дилерские центры, которые проводят предпродажную подготовку и техническое обслуживание.

Остальные 75% машин были проданы напрямую между частными лицами. Виноградова отмечает, что это означает, что примерно 4,5 миллиона автомобилей могут представлять потенциальную опасность на дорогах, так как их техническое состояние не было проверено.

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Новый законопроект не только вводит обязательную диагностику, но и расширяет ее объем. Предполагается увеличить перечень узлов и систем, которые будут проверяться на станциях техобслуживания. Однако в Национальном автомобильном союзе (НАС) выражают сомнения в эффективности данной инициативы. Эксперты считают, что законопроект вряд ли сможет полностью предотвратить продажу некачественных автомобилей, но при этом может стать дополнительным инструментом для взимания денежных средств с владельцев.