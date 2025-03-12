Range Rover Sport вернули эксклюзивную «зимнюю» версию

Он будет выпущена тиражом три экземпляра и станет продолжением прошлогодней серии Park City Edition. Такие машины отличатся окраской кузова, отделкой салона и оснащением, в том числе тормозами Brembo и углепластиковыми колесами диаметром 23 дюйма. Двигатель — битурбомотор V8 4.4 с 48-вольтовым стартер-генератором.

© Motor.ru

Прошлогодний Range Rover Sport Park City Edition, задуманный как лимитированное издание тиражом всего семь экземпляров, в этом году вернётся как ещё больший эксклюзив. Во-первых, внедорожников будет выпущено только три. Во-вторых, основаны они будут на версии SV, а не P550e. Наконец, в-третьих, все получат топовый двигатель — битурбомотор V8 4.4 мощностью 635 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Цена соответствующая: 239 тысяч долларов, или 20,5 миллиона рублей.

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

В отличие от предыдущего Range Rover Sport Park City Edition, который получил двухцветный кузов, новый внедорожник целиком белый — краска называется SV Bespoke Lyra White Gloss. В колер окрашены даже шильдики, чего прежде не было ни на одном Range Rover. Штатно установлены углерод-керамические тормоза Brembo Octyma с суппортами цвета SV Blue Nebula и углепластиковые колеса диаметром 23 дюйма, которые вместе позволяют сэкономить 76 килограммов неподрессоренных масс.

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

Внутри владельца будет ждать кожа Light Cloud и Ebony, накладки спинок сидений из углеволокна и персонализированные подстаканники SV Bespoke. Как и прежде, приложением к машине станут лыжи Hinterland, вероятно, Macabre 97, поперечины и крепление из фирменного каталога Land Rover Accessories.

Обзор авторынка за 2024 год: рост продаж и ожидание падения

Первыми посмотреть на внедорожник вживую смогут гости «центр опыта» Range Rover House Park City на горнолыжном курорте Дир-Вэлли в американском штате Юта. Для них подготовлена обширная программа развлечений с блюдами высокой кухни, авторскими коктейлями, омолаживающими процедурами, консультациями косметолога и колориста.