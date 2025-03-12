В России спрогнозировали обвал продаж автомобилей
По мнению дилеров, первый месяц весны 2025 года станет «чёрным» для российского авторынка. Ожидается, что спрос на новые автомобили сократится по итогам марта от 45% до 50%, до 80 тысяч реализованных транспортных средств.
«Никаким оптимизмом на рынке пока не пахнет, и взяться ему при текущем уровне ключевой ставки неоткуда. Вся отрасль и связанные с ней индустрии будут пребывать в минусе и в упадке. Восстановление рынка может начаться только при существенном снижении ключевой ставки. Не думаю, что этого стоит ожидать в ближайшие 3 – 4 месяца», — считает гендиректор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий.
В компании «Рольф» согласны с негативным прогнозом, а также добавили, что первые недели марта повторяют февраль, когда спрос сократился на 24,9%. В марте трафик покупателей уже сократился на 20%.
Предполагается, что при оптимистичном сценарии продажи достигнут 95—100 тысяч единиц транспорта, а рынок будет в небольшом плюсе относительно февраля «хотя бы потому, что в марте есть лишние три дня». При этом реалистичный сценарий предполагает сокращение продаж до 80 тысяч экземпляров.
Обзор авторынка за 2024 год: рост продаж и ожидание падения
«Касаемо прогнозов на 2025 год, то мы можем недосчитаться, к сожалению, большого количества клиентов. Наш прогноз был – 1,3 млн новых автомобилей, и пока мы его сохраняем. Но важнейший показатель – март. Если показатель продаж в марте будет менее 100 тыс. машин, то прогноз можно корректировать до значения 1,15 – 1,2 млн новых автомобилей»», — считает директор департамента новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов.