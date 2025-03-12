В России спрогнозировали обвал продаж автомобилей

Quto.ru

По мнению дилеров, первый месяц весны 2025 года станет «чёрным» для российского авторынка. Ожидается, что спрос на новые автомобили сократится по итогам марта от 45% до 50%, до 80 тысяч реализованных транспортных средств.

В России спрогнозировали обвал продаж автомобилей
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«Никаким оптимизмом на рынке пока не пахнет, и взяться ему при текущем уровне ключевой ставки неоткуда. Вся отрасль и связанные с ней индустрии будут пребывать в минусе и в упадке. Восстановление рынка может начаться только при существенном снижении ключевой ставки. Не думаю, что этого стоит ожидать в ближайшие 3 – 4 месяца», — считает гендиректор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий.

В компании «Рольф» согласны с негативным прогнозом, а также добавили, что первые недели марта повторяют февраль, когда спрос сократился на 24,9%. В марте трафик покупателей уже сократился на 20%.

Предполагается, что при оптимистичном сценарии продажи достигнут 95—100 тысяч единиц транспорта, а рынок будет в небольшом плюсе относительно февраля «хотя бы потому, что в марте есть лишние три дня». При этом реалистичный сценарий предполагает сокращение продаж до 80 тысяч экземпляров.

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«Касаемо прогнозов на 2025 год, то мы можем недосчитаться, к сожалению, большого количества клиентов. Наш прогноз был – 1,3 млн новых автомобилей, и пока мы его сохраняем. Но важнейший показатель – март. Если показатель продаж в марте будет менее 100 тыс. машин, то прогноз можно корректировать до значения 1,15 – 1,2 млн новых автомобилей»», — считает директор департамента новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов.

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Роман Слуцкий
Николай Иванов