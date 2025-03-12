МКАД стал безопаснее на 34%

Число дорожно-транспортных происшествий на МКАДе уменьшилось на 34%.

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Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

«В январе-феврале 2025 года число ДТП на МКАД сократилось на 34% по сравнению с тем же периодом прошлого года <…> Мы продолжаем делать движение в городе безопаснее по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина», — рассказал Максим Ликсутов.

По информации источника, такие показатели удалось достичь благодаря системе видеоаналитики, дорожному патрулю, ситуационному центру ЦОДД и Госавтоинспекции, а также водителям, которые даже после небольшого столкновения съезжают на обочину или в безопасное место.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАДе ограничат движение автомобилей на двух полосах до 30 декабря 2025 года. Это связано с проведением строительных работ.

Кроме того, в Дептрансе предупредили, что с 15 марта по 15 апреля на участке местного проезда в районе дома 20 по улице Сталеваров движение транспорта будет ограничено.