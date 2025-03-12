На УАЗе рассказали, что будет с легендарной «Буханкой»

УАЗ сообщил, что будет с «Буханкой» в 2025 году. Одним из долгожителей Ульяновского автозавода является семейство УАЗ СГР, более известное как «Буханка». Эти машины продержались на конвейерах предприятия 67 лет. Теперь же глава предприятия Алексей Спирин в беседе с IZ.RU сообщил о дальнейшей судьбе машин.

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В частности, топ-менеджер подчеркнул, автомобиль пользуется устойчивым спросом, так что снимать его с производства в ближайшее время не планируется.

«"Буханка” — это уникальный по своим внедорожным возможностям, предельно простой, ремонтопригодный в полевых условиях, недорогой в эксплуатации автомобиль-спартанец. В умелых руках он и труженик, и воин, и строитель, и врач. Недаром за разработку и внедрение нашей классики в производство УАЗ был награждён орденом Трудового Красного Знамени. На эту модель есть устойчивый спрос, поэтому она останется на конвейере УАЗа», — сообщил Спирин.

Он также отметил, что за последние 67 лет модель значительно изменилась и стала более современной, а благодаря своим потребительским качествам она востребована в самых разных областях: в сельском хозяйстве, нефте- и газодобыче, различных коммунальных и сервисных службах. В первую очередь, спрос на семейство фургонов высок в регионах с плохими дорогами.

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Ранее сообщалось, что семейство СГР УАЗа продаётся в России лучше всего. В последний месяц зимы в России было реализовано 1 650 новых автомобилей УАЗ, что на 41% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самый значительный объём продаж в отчётный период пришёлся на семейство коммерческих машин СГР — 766 единиц, что соответствует доле 46,4% от общего количества проданных машин марки.