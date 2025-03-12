Трамп пригрозил всем, кто будет причинять вред Tesla. Такое заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами после того, как осмотрел несколько электромобилей Tesla и подтвердил намерение купить один из них. На выбор Трампу к Белому дому было доставлено пять моделей Tesla, но он остановил свой выбор на Model X красного цвета.

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Президент признался, что сам ездить за рулём не будет, хоть очень любит это. Но сейчас ему нельзя этого делать.

«Мне не разрешают водить авто, потому что я давно не водил машину, а я люблю водить машины. Но у меня будет эта машина в Белом доме, и я позволю своим сотрудникам пользоваться ею. Я позволю людям здесь пользоваться ею, и все они в восторге от этого», — сказал Трамп.

На вопрос, поможет ли покупка электромобиля продажам Tesla, он выразил надежду на это, подчеркнув, что с Маском «очень несправедливо обошлась очень маленькая группа людей».

«Я просто хочу, чтобы люди знали, что его нельзя наказывать за то, что он патриот», — заявил президент США.

На вопрос журналистов о том, как долго Маск будет сотрудничать с американским правительством, сам бизнесмен отметил, что «будет работать до тех пор, пока это будет полезно», подчеркнув, что пост руководителя Tesla покидать не собирается.

Курируя ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) для сокращения раздутого госаппарата и борьбы с бюрократией, Маск заявлял, что рассчитывает сократить государственные расходы США на 2 триллиона долларов.

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Массовые увольнения госслужащих и приостановка многих программ финансовой помощи вызвали протесты против Маска и его компании в США. Кроме того, по Америке прокатилась волна вандализма в отношении автомобилей, дилерских центров и зарядных станций компании. Американцы начали массово избавляться от автомобилей бренда, включая известных актёров, музыкантов и спортсменов.