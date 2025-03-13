За парковку на газоне будет отвечать собственник машины

Новый поворот в теме наказания автовладельцев и собственников авто совершил Верховный суд. Согласно его недавнему решению, за нарушение правил парковки должен платить именно собственник, но при условии, что машина выбыла из пользования владельца.

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Поясним, о чем идет речь. Некий водитель взял в каршеринг (краткосрочную аренду) автомобиль. И, когда закончил сеанс пользования, припарковал ее неправильно. А именно на газоне в Санкт-Петербурге. А в городе на Неве парковаться на газонах запрещено. Для борьбы с такими парковщиками там действуют довольно суровые штрафы. От 3 до 5 тысяч рублей - для физических лиц, от 5 до 40 тысяч рублей - для должностных лиц и от 150 до 500 тысяч рублей - для юридических лиц.

В Северной столице, как и в Москве, работают мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений. Благодаря одному из них и была выявлена парковка на газоне автомобиля, принадлежащего каршеринговой компании, то есть юридическому лицу. Поэтому и штраф был выставлен этой компании на 150 тысяч рублей. Согласитесь, существенная разница между штрафом конкретному водителю в 3 тысячи и собственнику транспорта в 150 тысяч.

Компания попыталась этот штраф оспорить и даже дошла до Верховного суда. Но вот беда, ни один из судей не принял ее претензии.

Казалось бы, нарушил правила не работник компании. Нарушил водитель, который взял машину напрокат. Но штраф в весьма крупном размере получил именно собственник - юридическое лицо. Причем стоит напомнить: ранее, если юрлицо доказывало, что машиной в момент нарушения пользовался автовладелец, который к компании не имеет отношения, то дело переквалифицировалось. Что же пошло не так в этой истории?

Водитель оставил где-то машину, завершил сессию, по сути, прекратил аренду. А значит, не может нести ответственность за ее стоянку там, где это запрещено

Все суды, включая Верховный, сослались на то обстоятельство, что в момент выявления правонарушения сессия пользования автомобилем была прекращена. То есть водитель оставил где-то машину, завершил сессию, по сути, прекратил аренду. А значит, не может нести ответственность за его расположение в месте, где это запрещено.

За это несет ответственность либо владелец (тот, кто управляет по доверенности или другим документам), либо собственник. По данным суда, машина простояла на газоне более 3,5 часа после завершения сессии. Водитель, который ее туда поставил, то есть владелец, завершил аренду. А значит, за стоянку отвечает собственник, а не тот, кто машину туда поставил.

И это справедливо. Если не учитывать, что у нас собственниками транспорта являются не только юридические лица, которые предоставляют услуги каршеринга. Припарковал водитель юридической конторы машину в неположенном месте, сдал вахту, а новый водитель еще на вахту не заступил. И кому отвечать за нарушение?

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Или вот такая ситуация. Водитель арендовал машину у частной конторы. Случайно не там припарковался. Какой штраф он заплатит? Никакой. Согласно решению ВС, штраф в 150 тысяч рублей платить должна контора. И она заплатит, а потом компенсирует убыток, выписав такой же штраф водителю от своего имени. И это уже происходит.