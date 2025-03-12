В Казахстане стартуют продажи электрического JAC e-J7

Это электрическая версия лифтбека JAC J7 прошлого поколения. В Казахстане новинка предлагается в единственном варианте с белым цветом кузова с черной крышей и с черно-белым салоном.

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Силовая установка электрокара состоит из установленного на передней оси электромотора мощностью 193 лошадиные силы и 340 Нм максимального крутящего момента и тяговой батареи ёмкостью 50,1 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 500 километров.

Рекомендованная розничная цена электромобиля — 14 090 000 тенге (около 2,4 миллиона рублей). С учётом всех скидок его можно купить за 12 590 000 тенге (около 2,1 миллиона рублей).

JAC e-J7 в комплектации Luxury имеет 7-дюймовую цифровую приборную панель, мультимедийный комплекс с 10,4-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, светодиодную оптика, 17-дюймовые диски, датчики давления в шинах, боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом, аудиосистему с шестью динамиками, бесключевой доступ с запуском двигателя нажатием кнопки и многое другое.

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Накануне стало известно, что самым продаваемым в последний месяц зимы пикапом стал JAC T9, который россияне приобрели 283 раза. Самый продаваемый пикап в феврале прошлого года — Great Wall Poer KingKong, в этом году опустился на девятое место из-за значительного снижения реализации с 662 до 81 экземпляра в 2025 году, то есть на 87%.