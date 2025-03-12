Начались продажи корейских KGM в России

Импортёр автомобилей KGM (экс-SsangYong) "Рэкс-Моторс" сообщил о начале продаж и поступлении машин в дилерские центры в ключевых регионах.

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Модельный ряд KGM в России представлен четырьмя моделями: кроссоверами Tivoli, Korando, Torres и рамным внедорожником Rexton.

"Бренд делает ставку на проверенные технологии, широкий выбор, качественную поддержку и послепродажное обслуживание, предлагая автомобили с прозрачной гарантией на 5 лет или 100 000 км пробега. Компания стремится вернуть клиентам уверенность при покупке и обслуживании корейских автомобилей", - заявили в пресс-службе "Рэкс-Моторс".

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Ранее "РГ" публиковала все цены на модели KGM в России: самая доступная модель - Tivoli, стоимость - от 3,6 млн рублей, самым дорогим является Rexton - от 6,8 млн рублей.