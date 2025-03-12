Стало известно, какую Tesla купил Трамп

Трамп купил Tesla, чтобы поддержать Илона Маска. Президент США выбрал красную Model S стоимостью около 80 тысяч долларов (6,9 миллиона рублей). «Это прекрасно», — сказал президент, усаживаясь за руль электроседана. Своей покупкой Трамп решил поддержать Илона Маска, ставшего его идеологическим соратником. Также глава США надеется, что такой ход повысит популярность и самой Tesla, терпящей спад продаж и удешевление акций.

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На лужайке у Белого дома Трампу показали пять моделей Tesla, включая электропикап Cybertruck. Он назвал их «прекрасными» и особенно похвалил электропикап за «крутой дизайн».

Трамп сообщил, что выпишет чек за Model S, которая останется в Белом доме. На ней смогут ездить сотрудники правительства. Стоимость акций Tesla выросла почти на четыре процента во вторник после обрушения на 48 процентов с момента вступления Трампа в должность.

В NBC отмечают, что крайне редко высокопоставленный государственный деятель США, не говоря о президенте, столь явно одобряет потребительский продукт. Так, в 2017 году советник Трампа Келлианн Конвэй побудила американцев покупать одежду из линии Иванки Трамп, после чего получила предупреждение от правительственного этического управления. Изменило ли управление правила, неизвестно.

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Вместе с тем Трамп, который недавно отсрочил пошлины на товары из Канады, пригрозил обрушить автопром соседей. Так он отреагировал на рост тарифов на электроэнергию для США: президент заверил, что значительно повысит пошлины на машины из Канады. Пострадать в итоге могут американские производители с заводами в Канаде, такие как General Motors и Ford.