В Приморье гаишники устроили погоню за пешеходом-нарушителем

В Приморье сотрудники ГИБДД устроили погоню за пешеходом-нарушителем. Курьёзный инцидент произошёл на одной из улиц Владивостока. Сотрудникам Госавтоинспекции пришлось устраивать погоню за 34-летним пешеходом, который переходил дорогу в неположенном месте.

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Сообщается, что гаишники патрулировал одну из улиц столицы Дальнего Востока, когда заметили мужчину, который перебегал дорогу где попало. Инспекторы несколько раз попросили мужчину остановиться, но это было бесполезно.

«Для предотвращения нарушения ПДД инспекторы ДПС попросили мужчину остановиться, однако пешеход не выполнил неоднократного требования уполномоченного должностного лица и попытался скрыться с места административного правонарушения», — сообщили в ведомстве.

В итоге сотрудники устроили погоню за нарушителем. Но когда его догнали, он пытался драться и оказывать сопротивление. В итоге владивостокца задержали, а позднее он признался, что пытался сбежать и отбиться от полицейских, так как «испугался ответственности за нарушение ПДД».

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В итоге в отношении бегуна составили административные протоколы по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ «нарушение пешеходом правил дорожного движения», предусматривающий штраф в 500 рублей, а также по статье 19.3 «неповиновение законному требованию сотрудника полиции». За последнее мужчине грозит штраф от 500 до 1 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток.