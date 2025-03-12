В Англии появится недорогой электрический спорткар. Стартап Longbow Motors представил сразу две модели: Speedster и Roadster. Обе будут построены на алюминиевой платформе и получат задний электромотор. Особенностью машин станет низкая масса, а также аналоговый характер и классические пропорции.

© Motor.ru

Британский стартап Longbow Motors презентовал недорогие электрические спорткары, которые в будущем смогут составить конкуренцию батарейным Alpine A110, Porsche 718 и Caterham Project V. Фирма основана выходцами из Tesla, Lucid и X Shore и своим девизом выбрала латинскую фразу «celeritas levitas» — «скорость лёгкости». Электрокары Longbow отличатся низкой массой, классическими пропорциями и «живыми» ходовыми качествами, а собирать их будут вручную в Англии.

© Longbow Motors

Для своих машин в Longbow придумали отдельный класс — Featherweight Electric Vehicle, или FEV. В основу каждой ляжет специально разработанное алюминиевое шасси, прикрытое внешними панелями из композита. Первым на рынок должен выйти спидстер, управление которым сравнивают со свободным падением с бортового трапа C—130 «Геркулес». Открытый спорткар массой 895 килограммов сможет разгоняться до ста за 3,5 секунды и проезжать без подзарядки около 440 километров.

© Longbow Motors

Тираж Longbow Speedster составит 150 экземпляров, цена — от 84 995 фунтов стерлингов, что эквивалентно 9,5 миллиона рублей. Также будут две спецверсии: Autograph (25 шт.) и Luminary 1st Edition (10 шт.). Последнюю можно зарезервировать на сайте фирмы за 119 995 фунтов стерлингов (13,4 млн р.). Следом появится ещё более дешёвый Roadster — от 64 995 фунтов стерлигов (7,3 млн р.). Он на центнер тяжелее спидстера, уступает ему 0,1 секунды в разгоне до 100 километров в час и на одном заряде проезжает на 10 километров больше.

© Longbow Motors

Силовая установка Longbow предварительно будет состоять из никель-кадмиевого аккумулятора и электромотора мощностью 326 лошадиных сил. Модульная конструкция позволит менять узлы без необходимости внесения серьезных изменений, а низкую цену удастся удержать благодаря отказу от углепластикового монокока и использования каталожных запчастей.

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Из электроники — только усилитель руля и АБС, никаких тебе имитаций переключения передач и фейкового саундтрека. Ходовой прототип появится у Longbow летом, товарные машины — в следующем году.