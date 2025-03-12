Toyota показала ситикар, вдохновленный мотоциклетным шлемом

Toyota создала городской электрокар, похожий на мотоциклетный шлем. Это концепт под названием FT-Me — небольшой двухместный автомобиль, созданный для использования в городе. Он не займет много места на парковке, а за руль в некоторых странах смогут сесть и начинающие 14-летние водители. Заявлены «подключенные» сервисы, переработанные отделочные материалы и экономный расход электричества. Правда, подробностей о силовой установке Toyota пока не раскрыла.

© Motor.ru

Длина FT-Me не превышает 2,5 метра, благодаря чему электрокар займет только половину парковочного места либо даже треть — при перпендикулярной парковке. Дизайн с двухцветными кузовными панелями навеян мотоциклетным шлемом и призван создать ощущение «безопасности, надежности и легкости».

Сделан шоу-кар из переработанных материалов, и его тоже можно сдать в переработку. Силовая установка потребляет в три раза меньше энергии на километр пути, чем электромобили с аккумулятором большой емкости — какой именно, Toyota не уточнила. Батарею можно зарядить в том числе с помощью солнечных панелей на крыше: таким образом можно добавить 20-30 километров запаса хода в день.

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

В списке оснащения — камеры кругового обзора и разные «умные» сервисы, которые водитель может настроить под себя. Также обещана бесшовная интеграция со смартфонами.

Управлять FT-Me можно, не касаясь педалей: все органы дублируются на рулевом колесе. Это делает автомобильчик пригодным для людей с ограниченными возможностями.

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Пойдет ли FT-Me в серию и когда это случится, неизвестно. Зато Toyota обновила «товарный» кроссовер bZ4X, дебютировавший в 2021 году. Электрокар, не пользующийся большой популярностью на рынке, посвежел внешне, стал дальнобойнее и получил новое бортовое зарядное устройство.