Популярный сервис такси начнет снимать происходящее в машине

Новая функция не требует дополнительного оборудования — она появится в приложении для водителей, что позволит записывать и тут же отправлять в службу поддержки видео с происходящим в салоне автомобиля. По словам перевозчика, эти видеозаписи будут доступны только команде поддержки.

Съёмка будет вестись с фронтальной камеры телефона, при этом переключать камеру нельзя. Максимальная длительность видео составляет 3 минуты. После окончания записи её нужно сразу отправить в поддержку, потому что позже это будет невозможно — съёмка не сохраняется в памяти телефона.

Результаты проведённых тестовых поездок говорят о том, что треть конфликтных ситуаций предотвращает голосовое предупреждение пассажира об установленной камере в салоне машины.

В Telegram-канале «Беспощадный таксист» нововведение назвали «прорывом в индустрии».

«Пассажир, наконец-то, не всегда прав. А наличие третьей стороны и записи конфликта у корпорации может охладить пыл многих любителей побузить», — прокомментировали новость в сообществе.

Выгодно и удобно: как работают экосистемы для автолюбителей

Ранее глава общественного движения «Форум такси» Олег Амосов предложил спроектировать специальный автомобиль для таксистов, на который будут распространятся льготные программы кредитования. В этом случае таксисты сами захотят пересесть на российскую машину, уверен он.