Раскрыты комплектации GAC GS4 для РФ

GAC рассекретил оснащение кроссовера GS4 для РФ. В ближайшее время модельный ряд компании на российском рынке будет расширен за счёт нового паркетника. Россиянам модель будет предложена с четырьмя вариантами окраса кузова, тремя решениями внутреннего оформления и в единственной комплектации.

© Quto.ru

Модель построена на модульной платформе GMPA. Габаритная длина машины составляет 4685 мм при колёсной базе, равной 2750 мм. Объём багажного отделения варьируется от 638 до 1586 литров.

В движение модель приводит 1,5-литровый турбомотор мощностью 170 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента, с которым сочетаются 7-ступенчатый «робот» и привод на переднюю ось.

Список оснащения автомобиля включает в себя 7-дюймовую виртуальную панель приборов, медиасистему с экраном диагональю 10,1 дюймов, поддержкой Apple CarPlay и камерами кругового обзора, задние датчики парковки, беспроводную зарядку для смартфонов, климат-контроль, подогрев сидений и лобового стекла.

За безопасность отвечают восемь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль с помощником движения в пробках и распознаванием дорожных знаков, система удержания в полосе, автоматическое экстренное автоторможение и управление дальним светом.

С 18 лет и без стажа: каршеринг стал ещё доступнее

Все подробности о ценах GAC GS4 в России станут известны во время официального старта продаж, который запланирован на 17 марта 2025 года.