Названы сроки старта продаж Exlantix в России

Раскрыты сроки старта продаж автомобилей Exlantix в России. Премиальный автомобильный бренд Exlantix, принадлежащий китайской компании Chery, сообщил, что вовсю готовится к запуску продаж в России. Уже в апреле 2025 года в шоурумах появятся первые модели суббренда — гибридные автомобили ES и ET. Пока что в компании не стали называть стоимость новинок, но раскрыли некоторые характеристики.

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Премиальный автомобильный бренд Exeed уже в апреле представит российским покупателям гибридный полноприводный кроссовер ET, который станет первой моделью линейки Exlantix на нашем рынке. Стоимость новинки раскроют ближе к старту продаж, а пока компания раскрыла данные о силовой установке.

Модель получит гибридную силовую установка REEV, включающую 1,5-литровый бензиновый двигатель и два мощных электромотора: 197-сильный на передней оси и 165-сильный на задней. Благодаря этому техническому решению кроссовер получил один из самых внушительных в своем классе запасов хода – почти 1200 километров.

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О том, что марка Exlantix планирует выйти на российский рынок, стало известно еще в конце января 2025 года. Тогда глава отдела продаж Exlantix в ГК «Аларм-Моторс» Александр Цылин рассказал что суббренд марки Exeed, принадлежащей китайскому концерну Chery, появится в России примерно во втором квартале текущего года. Помимо кроссовера ET, в автосалоны также поступит четырехдверная модель ES, обе в гибридных исполнениях.