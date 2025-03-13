Автоюристы начали изымать деньги у виновников мелких ДТП

Так называемые автоюристы переключили свой интерес со страховщиков на виновников мелких аварий. Именно им они предъявляют завышенные требования по компенсации ущерба в ДТП. Такая практика появилась недавно.

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Автоюристами называют тех, кто перекупает у пострадавших право требования, а затем выставляет счета страховщикам виновников ДТП. Теперь уже - и самим виновникам. Разницу кладут себе в карман.

Схема простая и отработанная годами. Автоюристам, как и аварийным комиссарам, главное - получить всеми правдами и неправдами договор цессии - о передаче права взыскания требований пострадавшей в аварии стороны. Автоюрист выплачивает потерпевшему на месте деньги на ремонт машины. И за это получает договор уступки права требования, а также доверенность на представление его интересов получения выплат за него (позже объясним, зачем это надо).

Автоюрист, выплатив пострадавшему, получает еще со страховой компании виновника доплату. А то, что недоплачено, взыскивает с виновника

Результат: пострадавший получил деньги, отремонтировал машину - и в ус не дует. Но не все так просто.

Автоюрист же за это время проводит якобы независимую экспертизу ущерба машине и выставляет страховщику виновника счет, в разы превышающий ту сумму, которую сам заплатил пострадавшему.

Страховщики решили и научились бороться с таким потребительским экстремизмом. Они стали организовывать группы поддержки пострадавших, в которые входят прокуроры, представители МВД, местные власти. В ответ автоюристы" изменили тактику. И стали брать деньги с виновников ДТП. Благо, за ними, как правило, не стоит армия настоящих юристов. И такая практика активно расширяется.

Свежий пример. Марина Горькова получила такой иск спустя три года после легкого ДТП. Она выезжала с парковки и зацепила другую машину. Ее владелец был на месте. ГИБДД решили не вызывать. Но пострадавший, не поняв, как оформить европротокол, решил вызвать аварийного комиссара. Тот быстро приехал, быстро все оформил, попросил обратиться к нему на следующий день за получением документов и получил с участников ДТП по полторы тысячи рублей.

Марина, обдумав еще раз ситуацию, обратилась на следующий день к пострадавшему и предложила оформить аварию по европротоколу без посредников. Тот согласился. Марина сообщила аварийному комиссару, что в его услугах более не нуждаются. А тот тут же позвонил пострадавшему, объяснил ему, что документы готовы. Нужно просто их передать в ГИБДД. Потребовал приехать к нему и подписать материалы. Среди которых, понятное дело, были и договор цессии, и доверенность на передачу прав по делу и получение денег. И уговорил.

В суде пострадавший подтвердил, что денег на ремонт автомобиля, полученных от автоюриста, ему хватило. Это сыграло. Суд первой инстанции решил, что дело исчерпано. Апелляционный суд подтвердил это решение. А вот кассационный суд посчитал, что виновница аварии должна полностью возместить весь причиненный ущерб. Так прописано в Гражданском кодексе. И никто из судей даже не заинтересовался проверкой оценки ущерба. Не была назначена судебная экспертиза, чтобы установить, могли ли указанные повреждения авто появиться именно из-за данной аварии? И таких историй становится все больше.

В том же городе другой водитель случайно задел машину. Ремонт ее двери обошелся в 8000 рублей. Новый бампер - в 5000. Потерпевшая на месте уговорила дождаться аваркома, с которым она заключила договор цессии. Цессионер заплатил потерпевшей наличными 13 800 рублей, что ее устроило полностью. Сам же затем получил по страховке. В акте осмотра, представленном страховой компании, чудесным образом возник "фонарь задний".

Далее права по договору были переуступлены второму цессионеру, который провел вторую экспертизу в августе 2023 года. Эксперт насчитал ущерба на 171 900 рублей. Также виновнику этого ДТП выставили требование оплатить 40 000 рублей за услуги юриста. Госпошлина и стоимость экспертизы составили 5000 руб. В итоге сумма исковых требований составила около 200 000 рублей при реальном ущербе, оцененном сразу после ДТП, в 12-15 тысяч. Завышение суммы ущерба более чем в 10 раз.

Как сообщил "РГ" руководитель общественного центра "Автомобилист" юрист Максим Едрышов, такое стало происходить все чаще. В его практике был случай с москвичкой. Она тоже случайно кого-то задела. Ей и ее мужу предложили подъехать в отдел ГИБДД. Там их встретил некий человек в форме, схожей с гаишной. Пообещал тут же все оформить. И оформил. Когда гражданка показала бумаги мужу, он очень удивился. Там не было даже копии договора цессии. Имелся лишь некий квиток о составлении такого договора. На следующий день супруги подали в полицию заявление о мошенничестве. И в этот же день им перезвонили и предложили подъехать в некую юридическую контору, чтобы забрать документы о ДТП и разорвать договор.

Как лишиться прав за пьянку, даже будучи трезвым

По словам директора по защите активов Российского союза автостраховщиков Сергея Ефремова, действительно, в последнее время страховые мошенники переключились на частных лиц. Они ведь, по сути, беззащитны, в отличие от страховых компаний. Страховщики согласны, что таких лжеюристов следует выдворить с рынка. Вот только пока никто не знает, как это сделать.