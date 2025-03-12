Какие модели Toyota привезет в РФ в случае своего возвращения

Еще не успели утихнуть разговоры о том, что руководство японского автоконцерна Toyota организовало "секретное совещание" для бывших дилеров марки из России, как в кулуарах раздались новые любопытные слухи о новостях компании.

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Безусловно, говорить о появлении бренда в РФ в одночасье еще рано, ведь для этого ему предстоит пройти сложный тернистый путь и провести весьма длительную подготовительную работу. Однако предпосылки для оптимизма всё-таки есть. Как информирует портал "Автовзгляд", уже в апреле 2025 года должна состоятся вторая конференция с участием представителей российских автомобильных компаний, на которой, по заверению источников, должны обсудить операционные планы по возвращению Toyota в РФ.

Таким образом можно предположить, что к апрелю станет известно, когда бренд появится на нашем рынке и случится ли это. Стоит учитывать, что компания продала свой завод в Санкт-Петербурге без права обратного выкупа и ожидать скорого налаживания производства в России пока не приходится.

Между тем, в личных беседах некоторые специалисты заявили о том, что уже известен и список моделей, которые привезут в РФ в первую очередь. По их данным, ими станут популярные на рынке Land Cruiser Prado и RAV4, при этом пользовавшийся в свое время большим спросом седан Сamry на первых порах возвращать не планируют.

Впрочем, пока это лишь домыслы, а факты говорят о том, что заметно окрепшие китайские автокомпании на российском рынке продолжают завоевывать интерес у российских автолюбителей, а вместе с тем без боя свою доля рынка вряд ли отдадут.

Ранее "РГ" писала о том, что нужно будет сделать западным брендам, чтобы вернуться в Россию.