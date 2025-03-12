Для чего российские шины Ikon получили на боковинах зелёный ярлык

В летние шины Ikon Autograph Ultra 2 вернулась брендовая вставка. Зелёный ярлык — это небольшой элемент, расположенный на боковине шины: на зелёном фоне выполненной из полипропилена вставки нанесено название компании Ikon Tyres. Как уверяет производитель, такая метка станет для покупателей покрышек показателем премиальности продукта.

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Ikon Autograph Ultra 2 могут предложить посадочный диаметр от 17 до 21 дюйма, а индекс скорости — 270 или 300 км/ч. Они рассчитаны на точный контакт, минимальный риск аквапланирования, надёжную устойчивость и экстремальные условия эксплуатации.

Для кроссоверов создан вариант Ikon Autograph Ultra 2 SUV — по своим характеристикам он идентичен ранее выпускавшейся шине Nokian Tyres Hakka Black 2 SUV. В свою очередь, Ikon Autograph Ultra 2 — это полная копия Ikon Autograph Ultra 2.

Между тем, россияне бросились скупать на маркетплейсах летние шины. Об этом редакции Quto рассказала пресс-служба маркетплейса «Яндекс Маркет».