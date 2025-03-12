Для чего российские шины Ikon получили на боковинах зелёный ярлык

Quto.ru

В летние шины Ikon Autograph Ultra 2 вернулась брендовая вставка. Зелёный ярлык — это небольшой элемент, расположенный на боковине шины: на зелёном фоне выполненной из полипропилена вставки нанесено название компании Ikon Tyres. Как уверяет производитель, такая метка станет для покупателей покрышек показателем премиальности продукта.

Для чего российские шины Ikon получили на боковинах зелёный ярлык
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Ikon Autograph Ultra 2 могут предложить посадочный диаметр от 17 до 21 дюйма, а индекс скорости — 270 или 300 км/ч. Они рассчитаны на точный контакт, минимальный риск аквапланирования, надёжную устойчивость и экстремальные условия эксплуатации.

Для кроссоверов создан вариант Ikon Autograph Ultra 2 SUV — по своим характеристикам он идентичен ранее выпускавшейся шине Nokian Tyres Hakka Black 2 SUV. В свою очередь, Ikon Autograph Ultra 2 — это полная копия Ikon Autograph Ultra 2.

Между тем, россияне бросились скупать на маркетплейсах летние шины. Об этом редакции Quto рассказала пресс-служба маркетплейса «Яндекс Маркет».

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