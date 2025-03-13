Обновленный седан Chery Arrizo 8 Pro показали «живьем»

Компания Chery начала активную подготовку к старту «живых» продаж рестайлинговой четырехдверки. Модель изменилась снаружи и внутри, технику же реформы не затронули.

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В Китае прием предварительных заказов на обновленный седан Chery Arrizo 8 открыли в самом начале марта. Такая модель, напомним, получила приставку Pro, ведь дореформенная «восьмерка» в отставку пока не собирается. Рестайлинговая четырехдверка уже обзавелась собственной страницей на китайском потребительском сайте марки. А вот изображений там почти нет. Теперь же Chery выложила в китайской соцсети целую порцию снимков Arrizo 8 Pro, причем на них запечатлена «живая» машина.

Снаружи и внутри седан в целом повторил гибридную версию, которая в Поднебесной считается отдельной моделью Chery Fulwin A8L (гибрид стартовал в декабре прошлого года). Рестайлинг принес «восьмерке» новые радиаторную решетку, бамперы, фары и задние фонари. При этом у чисто бензинового Arrizo 8 Pro есть и собственные фишки: по бокам решетки красуются ромбы (предполагалось, что они светятся, но, как оказалось, это хромированный декор), плюс на заднем бампере имеются блестящие накладки.

Габариты предназначенного для китайского рынка седана остались прежними. Длина Chery Arrizo 8 Pro составляет 4780 мм, ширина – 1843 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2790 мм.

В салоне вместо табло установили раздельные экраны приборки (10,25 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма). На руле появились сенсорные кнопки. Также модернизирована передняя панель, заменили блок управления «климатом». В зависимости от комплектации в списке оборудования еще значатся панорамный люк в крыше, подогрев передних сидений (за доплату предусмотрен массажер), беспроводная зарядка, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой.

Технику менять не стали. Сейчас в Китае принимают заявки на Chery Arrizo 8 Pro с младшей бензиновой турбочетверкой 1.6 (197 л.с., 290 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Ближе к лету клиентам предложат седан с турбомотором 2.0 (254 л.с., 390 Нм), который может сочетаться не только с 7DCT, но и с классическим восьмиступенчатым автоматом.

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Старт «живых» продаж намечен на 25 марта, тогда же опубликуют точный прайс-лист. Предварительные цены на Arrizo 8 Pro 1.6T варьируются от 119 900 до 135 900 юаней (около 1,4 млн – 1,6 млн рублей по текущему курсу). Впоследствии рестайлинговый седан должен добраться и до других рынков, включая Россию.