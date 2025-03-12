Новые Mercedes-Benz будут оснащены китайскими лидарами

Mercedes рискует, заключив контракт с ведущим китайским производителем лидаров. Подчёркивается, что это первый случай, когда иностранный заказчик будет использовать такую китайскую технологию для моделей, продажа которых будет осуществляться за пределами Китая. Это сотрудничество будет разворачиваться на фоне активизации усилий США по ограничению использования китайских компонентов и программных решений в транспортных средствах, разработанных мировыми автопроизводителями.

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Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в немецкой компании несколько месяцев размышляли над решением из-за правовых и геополитических рисков. В итоге был выбран крупнейший производитель лидаров в Китае — бренд Hesai. Его преимуществами были низкие издержки и возможности масштабного производства.

Если в немецком концерне от комментариев отказались, то в Hesai, конкурентом которой является американская компания Luminar, заявили о заключении «эксклюзивного многолетнего» контракта на поставку лидаров ведущему европейскому автопроизводителю.

Лидар (лазерный радар) использует лазеры для создания трёхмерных изображений окружения автомобиля, чтобы помочь ему объезжать препятствия. Датчики являются компонентом многих систем беспилотного вождения.