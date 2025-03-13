Mercedes-Benz стал ответчиком в суде

Немецкий концерн не признаёт распространённый дефект в нескольких моделях. Последнее, о чём думает владелец любого автомобиля немецкого бренда Mercedes, — это внезапное разрушение люка прямо в ходе поездки. Но из коллективного иска против автоконцерна, поданного в США, следует, что в компании знали о проблеме с 2006 года, но не предпринимал и никаких действий.

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В иске, который в настоящее время продолжает рассматриваться в суде, утверждается, что люки на крыше нескольких моделей Mercedes, выпущенных с 2011 года, могут внезапно разбиться, подвергая риску всех, кто в этот момент находится в машине, а также на дороге (потенциальная угроза ДТП).

В 2023 году владелица GLE 2019 года Натали Боллинг подала иск из-за взорвавшегося прямо во время поездки в феврале 2022 года люка. По словам женщины, звук был таким же громким, как выстрел из дробовика. Часть осколков попали в неё и её молодого человека, который тоже был в тот момент в машине. В заявлении было также указано, что Mercedes отказался покрывать расходы на ремонт. В итоге женщине пришлось самой оплачивать замену люка, что обошлось в 5 тысяч долларов.

Экспертиза тогда выяснила, что проблема возникла из-за использования закалённого стекла вместо ламинированного. При ударе закалённое стекло разбиваться на мелкие осколки, что чревато серьёзными последствиями.

Коллективный иск, разбираемый сейчас, объединил несколько исков за последний год, а также те, что были поданы в 2010 году и ранее. Они поступили от владельцев моделей E-Class 2006 года и C-Class 2007, 2008, 2016, 2018 и 2019 годов, а также от владельца E-Class 2019 года. Одна жалоба поступила от владельца CLA 2020 года.

Mercedes-Benz до сих пор не объявил отзывную кампанию и официально не признал распространенный дефект. Судебный процесс продолжается.

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С полным списком автомобилей бренда, оснащённых люками, склонными к разрушению, можно ознакомиться по ссылке источника.