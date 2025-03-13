Представлен обновленный кемпер Volkswagen Grand California

Помимо прочего, ему досталась новая мультимедийная система и панель управления от младшей California с возможностью управления рядом функций со смартфона. Как обычно, Grand California предлагает богатое оснащение, выбор между передним и полным приводом и конкурентную цену.

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Обновление Volkswagen Grand California в первую очередь направлено на улучшение мультимедийных возможностей. Так, диагональ центрального экрана увеличена с 8 до 10 дюймов с возможностью установки дисплея диагональю 12,9 дюйма. В жилой зоне появилась пятидюймовая панель управления климатом и подсветкой от California. Установив специальное приложение, эти функции станут доступны и с телефона, а ещё можно будет следить за расходом воды и зарядом батареи.

© Volkswagen

В Grand California есть полностью оборудованная кухня, душевая, туалет, а в версии 600 ещё и выдвижная столешница. Система обогрева и водонагреватель работают от газа либо электричества. На борту имеется плита с двумя конфорками, 70-литровый холодильник, бак для чистой воды объемом 110 литров и бак для грязной на 90 литров. В стандартное оснащение включены система компенсации бокового ветра, адаптивный круиз, контроль усталости водителя, передние и задние парктроники, а также функция распознавания дорожных знаков.

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

За доплату для Grand California доступны подножки с электроприводом, комплект спутникового телевидения и монтируемый на крыше кондиционер. В конце года появится возможность заказать солнечные панели с выходной мощностью 104/174 ватта. Они предназначены для зарядки дополнительной батареи, и сколько в итоге будет сгенерировано энергии, зависит от интенсивности солнца.

© Volkswagen

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Привод у Grand California передний либо полный 4Motion, но двигатель один — дизель 2.0 мощностью 163 лошадиные силы и 410 крутящего момента, адаптированный под эконормы Евро-6 HD. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат. Цены в Великобритании стартуют с 84 046 фунтов стерлингов, что соответствует 9,5 миллиона рублей.