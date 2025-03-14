У GAC GS8 появилась дорогая версия Traveller

С учетом скидок новый GAC GS8 GX Traveller стоит 4 649 000 рублей, что делает его самым дорогим в гамме. От прочих исполнений модели такой кроссовер отличается расширенным набором опций и дополнительным экспедиционным боксом, который будет полезен любителям автомобильных путешествий и активного отдыха за городом. Купить новинку можно будет с 18 марта.

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У Traveller-версии внедорожный обвес и иной дизайн передней части. Есть светодиодные противотуманки, 20-дюймовые диски и дополнительный внешний бокс, а передние сиденья оснащены функцией вентиляции. У кроссовера кожаный салон, лобовое стекло с обогревом и улучшенной звукоизоляцией, панорамная крыша с электрошторкой, багажник с электроприводом, электропривод передних сидений с функцией памяти для кресла водителя, электропривод спинок третьего ряда сидений, а также семь подушек безопасности, включая коленную.

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В списке оснащения значатся система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль с функцией автоматического экстренного торможения и премиальная аудиосистема Alpine.

Мотор стандартный — двухлитровая «турочетверка» мощностью 231 лошадиная сила. Коробка передач автоматическая, с восемью ступенями, привод полный с электромагнитной муфтой Borg Warner, которая перераспределяет крутящий момент между колесами в зависимости от дорожной ситуации.

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В ближайшее время в России ждут и другие новинки GAC. На следующей неделе состоится российская премьера седана Empow и кроссовера GS4, который будет конкурировать с Geely Atlas.