Changan выводит на российский рынок автобренд Deepal. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

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«Российский офис Changan в конце февраля зарегистрировал в России отдельный сайт для марки Deepal (Shenlan в Китае). Для этой цели будет использован домен deepal-motors.ru», - сообщает канал.

Эта марка считается премиальной в Китае. Ее история началась в 2008 году, когда китайский концерн инвестировал в подразделение Changan New Energy Automobile. Сейчас эта компания лишь на 51% принадлежит Changan, в числе ее владельцев ряд независимых инвесторов, в числе которых Huawei.

До этого стало известно, что обновленный китайский пикап Great Wall Poer обновился и подорожал в России. Рестайлинговый автомобиль появился в дилерской сети 10 марта.

Автомобиль можно купить от 3,8 млн до 4,1 млн рублей — на 250 тыс. рублей дороже дореформенной модели. Обновленная машина отличается новой радиаторной решеткой без хрома, иными бамперами и рейлингами на крыше. В салоне обновились приборная панель и мультимедийная система, а в отделке применены новые материалы.

Пикап получил новый 218-сильный бензиновый двигатель, который работает вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

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