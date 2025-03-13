Автодилеры посоветовали не ждать возвращения ушедших компаний

Россиянам не стоит ждать скорого возвращения ушедших западных автомобильных компаний. Об этом агентству «Автостат» заявил генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

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По его словам, без локального производства западные компании не смогут составить достойную конкуренцию доминирующим в настоящий момент в России китайским производителям.

«Маловероятно, что потребитель будет готов переплатить за свою любовь к «вернувшемуся бренду» 30%, которую составит разница в утильсборе», — добавил он.

По оценке главы департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова, западные бренды смогут вернуться в Россию не ранее 2028 года.

В феврале опрос Авто Mail показал, что самым ожидаемым ушедшим зарубежным автомобильным брендом россияне назвали Toyota. На втором месте среди самых ожидаемых в РФ автомобильных брендов оказалась Kia с 13,5% проголосовавших за нее автолюбителей. С небольшим отставанием и 12,5% следует Volkswagen.

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