Porsche готовится к возвращению в Россию

Несмотря на внутреннюю неразбериху в политических кругах Германии, немецкие автокомпании, изрядно уставшие от проблем на местном рынке, хотят вернуться в РФ.

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Почти каждый день в разговорах специалистов из различных сфер звучат рассуждения о появлении на отечественный рынок "беглых" брендов, но если у корейских и японских марок шансы довольно велики, то немецким фирмам предстоит пройти нелегкий путь.

Не остался в стороне и Porsche, чья российская дочерняя компания ООО "Порше Русланд" в последние дни начала вести активную деятельность по регистрированию доменных имен сразу в 17 регионах нашей страны. Безусловно, данная история не осталась без внимания и отчасти дает понять, что бренд всерьез задумывается о продолжении своей работы в РФ.

Впрочем, как полагает портал "Автовзгляд", ожидать, что скоро автовозы с немецкими суперкарами поедут в направлении дилерских центров весьма преждевременно. Пока официальных заявлений нет. Однако в случае, если Porsche совершит камбэк, может выйти забавная коллизия, при которой дочернее предприятие Volkswagen вернется к нам раньше своей материнской компании.

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