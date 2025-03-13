Число ДТП на МКАД сократилось на треть

Число дорожно-транспортных происшествий на МКАД сократилось в январе-феврале 2025 года на 34 процента в сравнении с тем же периодом прошло года. Об этом сообщает «Дептранс Москвы» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. Также стало меньше погибших: их число снизилось на 40 процентов.

Снизить аварийность на МКАД удалось благодаря нескольким факторам, отмечает дептранс. На дороге работает система видеоаналитики, фиксирующая 13 типов инцидентов. В непростых ситуациях водителям помогает дорожный патруль и ситуационный центр ЦОДД, который следит за движением круглые сутки семь дней в неделю.

Также способствуют повышению безопасности сами водители, съезжающие на обочину и освобождающие проезд при мелких ДТП.

Ранее дептранс сообщил об ограничениях на МКАД. Из-за строительных работ с 15 марта до 30 декабря на участках первого, второго и третьего километров будут недоступны для движения одна-две полосы. Кроме того, до 15 апреля перекроют участок в районе дома 20 по улице Сталеваров.

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В феврале в Подмосковье открыли первый участок платного южного дублера МКАД — Южно-Лыткаринской автодороги. Это развязка на пересечении магистрали М-2 «Крым» и Расторгуевского шоссе. Следующий участок запустят в мае.