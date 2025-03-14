На россиянина впервые завели уголовное дело за дрифт

По данным регионального Управления МВД, санкции подвергли 18-летнего жителя Саратова, который устроил дрифт на ВАЗ-2107 на одном из центральных перекрёстков города. Возбуждено уголовное дело по статье 267.1 УК РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Статье предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до двух лет.

© Motor.ru

ГИБДД Саратова опубликовало видеоролик, снятый на автомобильный регистратор. На кадрах видно, что ВАЗ-2107 проезжает пешеходный переход в управляемом заносе, после чего выезжает на встречную полосу и устраивает дрифт на перекрестке.

На мужчину завели уголовное дело по статье, которая регулирует наказание за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспорта. Санкция предусматривает лишение свободы сроком до двух лет, а также денежный штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей. Кроме того, сотрудники ГИБДД выяснили, что у нарушителя отсутствовало водительское удостоверение и полис ОСАГО, а машина была чрезмерно затонирована.

Как лишиться прав за пьянку, даже будучи трезвым

В декабре прошлого года в России предлагали запретить дрифт на законодательном уровне. Уличные гонщики попали под прицел чиновников после видео с «кручением пончиками» на фоне мэрии Вологды.