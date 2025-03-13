В семействе Toyota Crown появился универсал

Toyota вывела на японский рынок универсал Crown Estate. Его предложат с гибридными силовыми установками и богатым оснащением, а покупателей новинка будет привлекать внушительным багажником и перенастроенным под комфортную езду шасси. Стоит Crown Estate от 6 350 000 иен, или 3,7 миллиона рублей.

© Motor.ru

В Японии стартовали продажи ещё одной модели семейства Crown — универсала Toyota Crown Estate. Пятидверка идейно близка к Subaru Outback, то есть представляет собой помесь кроссовера и обычного универсала. При разложенных спинках второго ряда сидений объем багажника у неё равен 570 литрам, как у BMW 5 Series Touring. При сложенных — 1470, причем впервые в истории «Тойоты» можно получить абсолютно ровную площадку длиной два метра.

© Toyota

Из других особенностей — раскладывающийся прямо из багажника стул и небольшой столик, цвета которых подобраны таким образом, чтобы гармонировать с салоном автомобиля. У Crown Estate собственные настройки поворотного механизма задних колес и электронноуправляемых амортизаторов, а также более заметна разница между ездовыми режимами. Всего их три: Normal, Sport и Rear Comfort для повышенного комфорта на втором ряду.

© Toyota

Внешне универсал похож на родственные Crown, Crown Crossover и Crown Sport, но с одним важным отличием — интегрированной в бампер решеткой радиатора. Доступны пять одноцветных и столько же двухцветных вариантов окраски кузова плюс три цветовые схемы салона. Внутреннее убранство новинки, к слову, имеет так называемую островную архитектуру, когда различные функциональные элементы сгруппированы в символические «островки».

© Toyota

Оснащать Crown Estate будут только бензин-электрическими силовыми установками на базе «атмосферника» 2.5. Обычному гибриду положен двигатель мощностью 177 лошадиных сил и 213 Нм крутящего момента, заряжаемому — 190 сил и 236 Нм. Ещё имеются два электромотора. Передний выдает 182 силы и 270 Нм, задний — 54 силы и 121 Нм. По сравнению с Crossover и Sport, отдача переднего выросла на 50%, так что динамика не страдает даже у навьюченного универсала. Комбинированная мощность — 243 и 306 лошадиных сил соответственно.

10 легендарных автомобилей Гаража особого назначения

© Toyota

В Японии за обычный Crown Estate попросят 6 350 000 иен, или 3,7 миллиона рублей. Универсал с плагин-гибридной установкой оценили в 8 100 000 иен, что соответствует 4,7 миллиона рублей.