АвтоВАЗ закончил тесты Lada Iskra

АвтоВАЗ: для испытаний было изготовлено 98 прототипов Lada Iskra. Значительная часть тестов была посвящена безопасности: автогигант провёл 84 краш-теста автомобиля, а также отдельных систем. В итоге выяснилось, что «Искра» значительно превосходит национальные требования. В базовой версии модель будет оснащаться двумя фронтальными эирбегами.

© Quto.ru

Для дорожных тестов использовался собственный полигон, но также испытательные заезды проходили по горным и северным дорогам. Благодаря этому удалось «обкатать» самые разные покрытия — от идеального асфальта до разбитых проселков.

В лабораторных исследованиях были задействованы аэродинамическая труба, аэроклиматическая камера, лаборатория электромагнитной совместимости и безэховая камера для виброакустических испытаний.

В ходе доводки конструкции инженеры добились хорошей управляемости, низкого уровня аэродинамического шума, оптимального качества звучания аудиосистемы и стабильности работы телефонной связи.

Обзор авторынка за 2024 год: рост продаж и ожидание падения

Ранее АвтоВАЗ показал, каким будет интерьер Lada Iskra. Внутренний дизайн, как уверяет пресс-служба российского автогиганта, должен заинтересовать молодых клиентов.