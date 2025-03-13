В Московской области расширяется зона действия платных парковок

Начиная с 15 марта, автомобилистов сразу десяти городских округов Подмосковья ждут новые платные парковки с фиксированными тарифами, сообщает портал «Вести Московского региона», ссылаясь на пресс-службу областного Минтранса.

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По данным ведомства, парковка автомобиля у железнодорожных станций обойдется водителям в 40 рублей, а за 50 рублей можно будет припарковать своего железного коня на улице. При этом в выходные и праздничные дни плата взиматься не будет.

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В Минтрансе призвали автомобилистов следить за дорожными знаками, на которых будет отображена вся необходимая информация, и уточнили, что нововведение затронет водителей Ногинска, Долгопрудного, Химок, Красногорска, Люберец, Дзержинского, Мытищ, Одинцова, Коломны, Подольска, Сергиева Посада.