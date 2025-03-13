Хуторской менталитет, который провоцирует литовских таможенников даже назло своим экономическим интересам упорно задерживать грузовой транспорт на рубежах с Беларусью, фиксируют местные обозреватели.

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А по оперативной сводке пограничников РБ, более 1200 грузовиков простаивают перед пунктами пропуска этой прибалтийской республики. За сутки, уточняют новостные порталы, ссылаясь на Госпогранкомитет республики, меньше всего транспорта приняли на свою территорию в сопредельном погранпереходе "Мядининкай" ("Каменный Лог") - всего десять процентов грузовиков от нормы. Другими словами, "зеленый свет" был дан лишь 50 большегрузам из пятисот возможных.

Кстати, самый загруженный маршрут в Евросоюз проходит через литовский пункт пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони"). За сутки его контрольные службы оформили меньше трети грузовых машин.

Судя по данным оперативных служб, к полудню текущего дня более трехсот автомашин ожидают въезда и в Польшу перед пунктом пропуска "Кукурыки" ("Козловичи"). За истекшие сутки сопредельная сторона приняла на свою территорию лишь 52 процента грузовиков от нормы.

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Аналогичная ситуация продолжает оставаться и перед въездом в польский "Тересполь" ("Брест"). Здесь около двухсот легковых автомобилей ожидают въезда в ЕС. Польские контрольные службы приняли на свою территорию транспорта меньше сорока процента от нормы.