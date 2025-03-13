В Гидрометцентре посоветовали водителям не менять шины

В Гидрометцентре призвали россиян не торопиться с сезонным шиномонтажом. Погода в марте может быть обманчива, поэтому водителям в России рекомендуют не спешить с заменой зимних шин на летние на фоне потепления. Помимо этого, синоптик Роман Вильфанд напомнил, что в ближайшие дни столичный регион накроет очередная волна холода.

«Сейчас шины менять не нужно, об этом стоит забыть до конца марта. Высокая для этого месяца температура, которая наблюдается сейчас — это просто эпизод», — подчеркнул ведущий специалист Гидрометцентра.

Он также напомнил, что слишком ранняя замена колёс на летние может быть опасна в случае похолодания, так как из-за разницы в составе покрышек в холодную погоду «лето» дубеет, что приводит к резкому ухудшению сцепления с дорогой.

Тем временем волна похолодания ожидается в Москве и Подмосковье уже в субботу. Дневная температура опустится от +2 до +5 градусов днём, ночью прогнозируется около нуля, также не исключены лёгкие заморозки.

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По мнению Вильфанда, автомобилистам при выборе сроков сезонного шиномонтажа стоит ориентироваться на метеопрогнозы и учитывать среднесуточную температуру воздуха.