Toyota анонсировала новый электропикап

В ходе мероприятия в Бельгии, где дебютировали новые bZ4X, C-HR+ и Lexus RZ, Toyota показала тизер с силуэтом грузовичка. Он окружен двумя моделями, одной из которых может быть электрический трехрядный кроссовер, премьеру которого отложили на 2026 год. Пикап же, вероятно, не связан с будущим электрическим Hilux.

© Motor.ru

У пикапа на тизере двойная кабина, что отличает его от прототипа «батарейного» Hilux, показанного в прошлом году. Такой Hilux будут выпускать в Таиланде, где на топливный пикап приходится половина всех продаж Toyota. Не похож силуэт и на «двойной» электрический Hilux, который тестируют в Австралии с горнодобывающим гигантом BHP.

© Toyota

© Toyota

При этом заметно сходство профиля с EPU Concept 2023 года — он предвосхищает среднеразмерный электропикап, близкий по габаритам к Ford Maverick.

Шоукар отличился изменяемым задним бортом, позволяющим увеличить длину грузового отсека, и необычным салоном, в котором «приборка» посажена глубже, чем экран медиасистемы. Также концепт получил руль-штурвал, но неизвестно, какие решения перекочуют на серийную версию. На рынок она должна выйти в 2027 году.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

В том же 2023 году инсайдеры сообщали, что Toyota может превратить в пикап Corolla. Ему прочили место на ступеньку ниже Hilux и конкуренцию с Maverick и Hyundai Santa Cruz. Срок дебюта назывался тот же — примерно 2027 год.