Honda вдвое сократит выпуск топливных моторов в Китае

Honda урежет производство ДВС в Китае. Темп работы завода в провинции Гуандун, выпускающего моторы, будет замедлен, пишет Nikkei Asia. Причина — быстро растущий спрос на электрокары в Китае и падение интереса к топливным машинам. Японская марка стремительно теряет покупателей на крупнейшем авторынке мира, что вынуждает ее сокращать местные мощности.

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В конце марта будет закрыта одна из производственных линий завода Dongfeng Honda Engine, говорят инсайдеры. Сейчас совместное с китайским Dongfeng предприятие выпускает по 520 тысяч моторов в год, а будет выпускать по 260 тысяч.

Это не первая корректировка производственных мощностей Honda в Китае. В январе остановился завод в Гуанчжоу, которым компания управляла совместно с Guangzhou Automobile Group. С его конвейера сходило по 240 тысяч машин ежегодно.

На такие шаги японцев вынуждает идти падение продаж. Все больше китайцев выбирают автомобили на новых источниках энергии (NEV), причем отечественные, а спрос на иномарки с ДВС снижается. Вместе с ним падают и продажи Honda: в прошлом году компания реализовала в КНР 850 тысяч автомобилей. Это на 30 процентов меньше, чем за 2023 год. Более того, показатель впервые за девять лет не достиг миллиона единиц.

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Вместе с тем Honda спешит обновить местную линейку, добавив «зеленых» машин. Так, недавно компания представила электрокроссовер S7, который будет выпускаться вместе с GAC. 4,75-метровый SUV предложат с двумя вариантами силовых установок — одномоторной мощностью 272 лошадиные силы и двухмоторной на 476 сил.