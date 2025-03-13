Проект отечественного кроссовера e-Neva заморожен

«Алмаз-Антей» отказался от разработки кроссовера e-Neva. Отечественный концерн заморозил проект электрического паркетника, выпуск которого, по планам, должен был стартовать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге в 2026 году. По предварительным данным, разработка не получила необходимого объёма финансирования.

Как отмечают знакомые с ситуацией источники, причин такого решения может быть несколько. Изначально «Алмаз-Антей» взялся за разработку электро-кросса для увеличения доли гражданской продукции, но сегодня оборонный концерн и без того «перегружен задачами», к тому же собственных средств для продолжения работ у него нет, а в дополнительном финансировании ему отказали.

Помимо этого, завод японского бренда в Шушарах, который был передан в управление военному предприятию весной 2023 года, до сих пор формально находится у ФГУП НАМИ и сегодня там ведётся подготовка к выпуску автомобилей под брендом Aurus совместно с неким партнёром.

В министерстве промышленности и торговли России отметили, что на данный момент работы над моделью не продвинулись дальше концепта.

«В случае более глубокой проработки возможностей его выхода на индустриальную стадию Минпромторг готов рассмотреть варианты дальнейшего развития проекта, в том числе в части подбора производственной площадки», — сообщили в ведомстве.

Напомним, впервые кроссовер длиной 4,5 метра был представлен в 2021 году. Максимальная скорость, которую способен обеспечить электромотор, составляет 197 км/ч, а запас хода достигает 463 км. Разработкой модели занимались инжерены Обуховского завода.

Как сэкономить на ОСАГО

В 2022 году электрокар был представлен главе Минпромторга, годом позднее — президенту РФ.