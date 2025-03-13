Перечислены самые продаваемые автомобили в мире

Азиатские автобренды пользуются в мире наибольшей популярностью. Аналитики отмечают общую тенденцию снижения позиций практически всех представленных в рейтинге марок, кроме одной. Китайская Geely показала значительный рост, который позволил за год подняться на четыре позиции и занять заключительное место топ-10.

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Как ни странно, есть в мире что-то стабильное на фоне всеобщего хаоса. И это популярность японской Toyota, которая вот уже 10 лет остаётся главным мировым автомобильным брендом. Начало этого года не изменило ситуацию, что следует из отчёта аналитиков. В январе 2025 года продажи Toyota составили 706 544 единицы, что на 6,6% меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года, однако это не помешало компании сохранить первенство за собой. Модели японского бренда занимают 10,8% мирового рынка новых автомобилей.

Второе место с объёмом продаж на уровне 395 777 машин занял немецкий Volkswagen. Реализация концерна уменьшилась на 4,3%, но доля составляет 6,1%. Следом расположилась японская Honda, продавшая в январе 277 991 автомобиль, что на 22,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля Honda — 4,3% мировых продаж.

Американский Ford занимает четвёртую позицию. В начале года было продано 270 437 единиц, что на 5,4% меньше, чем годом ранее. Снижение на 9,8% — до 263 208 единиц— зафиксировано у корейской Hyundai. На шестом месте оказался Nissan, продажи которого в первый месяц года составили 226 543 единицы, что на 14,1% меньше, чем в январе 2024 года.

Корейская Kia реализовала 219 302 единицы, и с этим результатом она занимает седьмое место. Сокращении продаж — на 3,7%. Далее следует Chevrolet — 213 008 единиц, что говорит о снижении на 5,5%. На девятом месте расположился BYD — 208 713 единиц, что на 4,7% меньше прошлогоднего показателя.

На десятом месте рейтинга самых продаваемых брендов в мире оказался Geely. И это единственная марка в десятке, у которой в прошедшем январе зафиксирован рост продаж — на 26,5%, что и позволило «запрыгнуть» в топ-10. В первый месяц года было реализовано 190 557 единиц.

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