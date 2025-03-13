В Китае украли шильдик Xiaomi SU7 Ultra с 24-каратным золотом

С «заряженных» Xiaomi SU7 Ultra начали срывать шильдики с золотом. Первая партия «заряженных» электрокаров Xiaomi отмечена уникальной эмблемой, в которой используется 24-каратное золото. Известно как минимум об одном случае, когда шильдик сорвали с машины и выставили на продажу, после чего владельцы SU7 Ultra забили тревогу. Информация об этом дошла до гендиректора Xiaomi Лэя Цзюня, который призвал «не нарушать закон из-за столь незначительного количества золота».

© Motor.ru

Эмблема, о которой идет речь, представляет собой знакомый всем логотип Xiaomi: буквы Mi выполнены из тонкого слоя 24-каратного золота и нанесены на карбоновую подложку. CarNewsChina пишет, что шильдик содержит всего 0,3 грамма золота на сумму 25-30 долларов, однако неизвестный похититель все же соблазнился драгоценным металлом и сорвал эмблему с машины. Позже этот шильдик всплыл у перекупщиков за 200 долларов.

© Weibo

© Weibo

Журналисты выяснили, что в продаже уже появились и подделки, напечатанные на 3D-принтере — они повторяют эмблему с золотыми буквами Mi, но стоят от четырех до 40 долларов. По всей видимости, они предназначены для владельцев обычных SU7 без приставки Ultra, которые захотят недорого «прокачать» свой электромобиль.

Продажи Xiaomi SU7 Ultra, «заряженной» версии обычного SU7, стартовали в начале марта. Первую партию машин компания предложила по специальной цене 529,9 тысячи юаней (6,4 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня), тогда как без скидки Ультра стоит от 575,9 тысячи (почти 9,2 миллиона рублей).

У «заряженного» электрокара иные настройки шасси и более мощная силовая установка, состоящая из трех электромоторов. Суммарно они развивают 1548 лошадиных сил. С места до 100 километров в час электрокар разгоняется за головокружительные 1,98-2,3 секунды в зависимости от установленных шин. Максимальная скорость ограничена на отметке 350 километров в час.

Верховный Суд лишил водителя прав, поверив на слово сотрудникам ГАИ

Ранее сообщалось, что с завода такие электрокары выезжают с ограничителями: максимальная скорость временно снижена до 140 километров в час, а пиковая мощность — до 900 лошадиных сил. Ограничение снимается только после того, как водитель проедет 300 километров. Это сделано, чтобы обезопасить новоиспеченного владельца и дать ему время привыкнуть к машине. Покупателям электрокара также предлагается пройти курс обучения в Xiaomi Auto Elite Driving Training.