Компания Mitsubishi расширит линейку версий своего компактного паркетника. Уже на следующей неделе состоится презентация гибридной пятидверки.

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В серийном виде этот кроссовер Mitsubishi длиной 4390 мм дебютировал в 2023 году. Пятидверка является глобальной моделью: в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока ее продают под именем Xforce, а в Африке и Латинской Америке она известна как Outlander Sport (такое название на некоторых рынках носил кроссовер, который у нас был представлен как ASX).

Сейчас паркетник доступен исключительно с бензиновым атмосферником 1.5 (105 л.с.). Но скоро гамму расширят: анонсирована гибридная версия HEV, то есть без возможности зарядки от электросети. Причем мировая премьера гибрида пройдет в Таиланде, где модель и вовсе пока не присутствует. Как и на остальных азиатских рынках, там кроссовер появится под именем Mitsubishi Xforce.

Таиландское подразделение Mitsubishi пока поделилось единственным тизером. Судя по нему, внешне от чисто бензиновой модели гибрид отличаться не будет. Разве что на капоте появится надпись Xforce, а на радиаторной решетке – значок HEV.

О технике сам производитель еще не рассказал. Местные профильные медиа уверены, что Mitsubishi Xforce достанется установка e:Motion от уже продающегося в Таиланде гибридного компактвэна Mitsubishi Expander HEV. Она включает работающий по циклу Аткинсона четырехцилиндровый атмосферник 1.6, электромотор и скромную батарею на 1,1 кВт*ч. Как и «традиционный» кроссовер, гибрид будет доступен исключительно в переднеприводном исполнении.

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По предварительным данным, в Таиланде будут продавать гибридный Xforce локальной сборки. А вот станут ли там делать обычный кроссовер – пока неизвестно. Все подробности узнаем после презентации, которая состоится 20 марта.