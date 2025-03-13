2400-сильный суперкар Elektron готовится к премьере

Компания Elektron Motors GmbH намерена в этом году показать живьём и запустить в продажу монструозный суперкар по имени Quasar, который на виртуальных тестах уже показал рекордное время на Северной петле Нюрбургринга.

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Компанию Elektron Motors GmbH основал турецкий гонщик, инженер и предприниматель Армаган Арабул — он с детства любил машины и мечтал стать самым быстрым в мире, с этой мечтой он живёт по сей день и надеется реализовать её с помощью суперкара Quasar. Отец Армагана, будучи «одним из пионеров энергетического сектора Турции», обеспечил сыну хорошее образование в Великобритании, в Университете Бата. После учёбы карьера Армагана развивалась бурно, он успел поработать в разных компаниях как инженер-конструктор и менеджер проектов, затем увлёкся тюнингом и гонками. Между тем отец Армагана хотел, чтобы сын вошёл в семейный бизнес, но Армаган предпочёл создать собственную компанию — так в 2015 году появилась компания Elektron Innovativ, в 2020 году она представила дебютный электрический суперкар Electron One.

Из-за пандемии COVID-19 разработка модели Electron One забуксовала, а компания Elektron и её основатель впоследствии перебрались в Германию, теперь это Elektron Motors GmbH, штаб-квартира изначально находилась во Франкфурте-на-Майне, но недавно, как сообщает немецкий журнал auto motor und sport, была перенесена в Штутгарт. Редакция auto motor und sport тоже находится в Штутгарте, её сотрудники хорошо осведомлены о том, что происходит в одном из главных автомобильных городов Германии, по их данным, живая премьера суперкара Elektron Quasar состоится в этом году.

Quasar была анонсирован в 2021 году как флагманский суперкар Elektron Motors, до сих пор он существует лишь в виде рендеров, летом прошлого года компания показала его грубоватый на вид углепластиковый монокок с приставленными к нему колёсами без подвески. На днях Elektron Motors сообщила, что формирует дистрибьюторскую сеть с партнёром из ОАЭ в ожидании скорого старта продаж суперкара Quasar.

Elektron Quasar будет оснащён четырёхмоторной силовой установкой, максимальная совокупная отдача которой составит 2400 л.с. и 3000 Нм. Каждая пара электромотором будет состыкована с двухступенчатой коробкой передач, межколёсные дифференциалы получат механические блокировки. Расчётная снаряженная масса суперкара — 1400 кг, ёмкость батареи — 64,7 кВт·ч, запас хода пока не объявлен. Подвеска — на двойных поперечных рычагах «по кругу» типа пуш-род с регулируемыми амортизатором. Тормоза — карбон-керамические.

До 100 км/ч Elektron Quasar сможет разогнаться за 1,65 с, до 300 км/ч — за 7 с, максимальная скорость будет ограничена на отметке 450 км/ч. В виде опции компания предложит Nordschleife Package с активным аэродинамическим оперением кузова, с ним Quasar сможет проехать Северную петлю Нюрбургринга за 5 мин 10,118 с — во всяком случае, такой результат показывает электронная симуляция. В реальности по Нюрбургрингу так быстро ещё никто не ездил, абсолютный рекорд Нордшляйфе с 2018 года принадлежит гибридному спортпрототипу Porsche 919 Hybrid Evo — 5 мин 19,546 с.

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Дизайн суперкара Elektron Quasar мы описывать не будет, читатель может составить мнение по рендерам — популярно мнение, что Elektron Quasar похож на суперкары шведской компании Koenigsegg. Elektron Motors намерена выпустить лишь 99 экземпляров Quasar, каждый обойдётся заказчику минимум в 2,2 млн евро плюс налоги. Второй моделью Elektron Motors должен стать более доступный электрический 1400-сильный суперкар по имени Truva с минимальной ценой порядка 600 000 евро — он также был анонсирован ещё в 2021 году, но пока существует лишь в виде эскизов.