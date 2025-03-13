Названы самые аварийные улицы в Санкт-Петербурге

В 2024 голу 2,7 процента страховых случаев по ОСАГО «Росгосстрах» зафиксировал. Страховщик и финансовый маркетплейс Сравни» определили, на каких улицах у автомобилистов больше всего вероятность стать участником ДТП.

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Рейтинг возглавляет Пулковское шоссе, проспект Энгельса и набережная Обводного канала, затем идут Пискаревский проспект и Софийская улица. В топ-10 по авариям также вошли Московское шоссе, Ленинский проспект, проспект Культуры, проспекты Обуховской Обороны и Стачек, сообщает «Петербургский дневник».

В 2024 году Варшавское шоссе в Москве стало лидером по частоте дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Годом ранее оно не входило даже в десятку рейтинга.

На вторых и третьих позициях расположились Дмитровское и Ленинградское шоссе. Далее следуют Каширское шоссе, Ленинский и Ленинградский проспекты. В десятку самых аварийных участков были включены проспект Мира, Волгоградский проспект, Профсоюзная улица и шоссе Энтузиастов.

Как заправиться, чтобы сэкономить время и получить бонусы

В столице в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будет построено и реконструировано более 26 километров дорог. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.